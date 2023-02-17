Fabian Wohlmuth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Wohlmuth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Wohlmuth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Wohlmuth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Wohlmuth 25 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Wohlmuth Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Fabian Wohlmuth, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Lafnitz futbol takımında oynamaktadır. SV Lafnitz takımına 7 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Fabian Wohlmuth'nin SV Lafnitz ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabian Wohlmuth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Wohlmuth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabian Wohlmuth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Wohlmuth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Burgenland U15

1 Temmuz 2017 yılında Burgenland U16

1 Temmuz 2018 yılında Burgenland U18

1 Temmuz 2019 yılında Mattersburg II

1 Ocak 2020 yılında SV Mattersburg

7 Ağu 2020 yılında SV Lafnitz

Fabian Wohlmuth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Wohlmuth şuan SV Lafnitz takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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