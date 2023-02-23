Fabiano Cibi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabiano Cibi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabiano Cibi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabiano Cibi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabiano Cibi 22 Mart 2005 tarihinde Timişoara şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Fabiano Duarte Cibi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabiano Cibi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fabiano Cibi'nin UTA Arad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabiano Cibi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabiano Cibi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabiano Cibi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabiano Cibi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2022 yılında UTA Arad

Fabiano Cibi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabiano Cibi şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Fabiano Cibi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U15 takımında 18 numaralı formasıyla 1 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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