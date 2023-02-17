Fabiano Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabiano Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fabiano Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fabiano Pereira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fabiano Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabiano Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabiano Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabiano Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabiano Pereira 5 Ekim 2000 tarihinde Fribourg şehrinde doğmuştur.  İsviçre,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Fabiano Pereira Andrade şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabiano Pereira Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fabiano Pereira, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Breitenrain futbol takımında oynamaktadır. FC Breitenrain takımına 6 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Fabiano Pereira'nin FC Breitenrain ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabiano Pereiraboyu ve yaşı kaç

Fabiano Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabiano Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Fabiano Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabiano Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2015 yılında BSC YB U16

1 Temmuz 2016 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2018 yılında BSC YB U21

6 Ağu 2020 yılında FC Breitenrain

Fabiano Pereira kimdir

Fabiano Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabiano Pereira şuan FC Breitenrain takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Team Fribourg (11/2008-07/2015), BSC Young Boys (ab 08/2015)

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Fabiano Pereira nereli

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