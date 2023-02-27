Fabien Ourega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabien Ourega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabien Ourega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabien Ourega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabien Ourega 7 Aralık 1992 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabien Ourega Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG World yapmaktadır. Fabien Ourega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Astana futbol takımında oynamaktadır. FC Astana takımına 12 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Fabien Ourega'nin FC Astana ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fabien Ourega Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ourega_fabien/

Fabien Ourega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabien Ourega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabien Ourega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabien Ourega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2013 yılında Le Havre B

11 Temmuz 2015 yılında RE Virton

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında JA Drancy

1 Temmuz 2018 yılında Paris FC

8 Temmuz 2019 yılında FC Sochaux

31 Ağustos 2021 yılında US Orléans

28 Ocak 2022 yılında Zalgiris

12 Şubat 2023 yılında FC Astana

Fabien Ourega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabien Ourega şuan FC Astana takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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