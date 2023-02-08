Fabinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabinho 19 Kasım 1986 tarihinde Cruzeiro şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fábio Gonçalves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabinho Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fabinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club do Recife futbol takımında oynamaktadır. Sport Club do Recife takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fabinho'nin Sport Club do Recife ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fabinho19/

Fabinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fabinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2012 yılında América-RN

1 Ocak 2015 yılında Figueirense FC

1 Ocak 2016 yılında Internacional

26 Mayıs 2018 yılında Ceará SC

7 Ocak 2022 yılında Botafogo

12 Nisan 2022 yılında Sport Recife

31 Aralık 2022 yılında Botafogo

1 Ocak 2023 yılında Sport Recife

Fabinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabinho şuan Sport Club do Recife takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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