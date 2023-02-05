Fabinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabinho 9 Nisan 2002 tarihinde Natal şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fábio Silva de Freitas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabinho Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Websoccer do Brasil Ltda yapmaktadır. Fabinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Fabinho'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Fabinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fabinhof05/

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Fabinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Fabinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Palmeiras U20

1 Şubat 2022 yılında Palmeiras

Fabinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabinho şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Fabinho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U16 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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