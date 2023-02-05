Fabinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabinho 18 Kasım 1999 tarihinde São José dos Campos şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fabio Augusto Luciano da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabinho Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4ComM yapmaktadır. Fabinho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fabinho'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.90 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fabinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağu 2020 yılında Athletico-PR

24 Şubat 2021 yılında Chapecoense

29 Eylül 2021 yılında Athletico-PR

30 Eylül 2021 yılında EC Vitória

31 Aralık 2021 yılında Athletico-PR

20 Ocak 2022 yılında Mirassol-SP

5 Nisan 2022 yılında Athletico-PR

12 Nisan 2022 yılında CRB

31 Aralık 2022 yılında Athletico-PR

24 Ocak 2023 yılında Criciúma EC

30 Kasım 2023 yılında Athletico-PR

Fabinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabinho şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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