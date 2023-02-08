Fabio Alemao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Alemao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Alemao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Alemao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Alemao 8 Ekim 1996 tarihinde Três Passos şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fábio Augusto Schirmann şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Alemao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Fabio Alemao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Brasil (AL) futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Brasil (AL) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fabio Alemao'nin Clube de Regatas Brasil (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabio Alemao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabio Alemao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fabio Alemao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Alemao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mayıs 2015 yılında Inter B

5 Eylül 2018 yılında Paysandu SC

31 Mayıs 2019 yılında Inter B

11 Aralık 2019 yılında EC Bahia

20 Temmuz 2020 yılında Pelotas-RS

4 Aralık 2020 yılında Operário-PR

10 Ocak 2022 yılında Sport Recife

1 Ocak 2023 yılında CRB

Fabio Alemao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Alemao şuan Clube de Regatas Brasil (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.