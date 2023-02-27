Fabio Besir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Besir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Besir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Fabio Besir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Fabio Besir 17 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Fabio Besir Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lowens Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fabio Besir'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Fabio Besir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Fabio Besir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında UT Petingen U19
1 Ocak 2022 yılında Titus Petange
Fabio Besir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Fabio Besir şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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