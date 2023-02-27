Fabio Besir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Besir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Fabio Besir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fabio Besir ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.