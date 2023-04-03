Fabio Blanco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Blanco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fabio Blanco kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fabio Blanco ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fabio Blanco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Blanco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Blanco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Blanco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Blanco 18 Şubat 2004 tarihinde Almería şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Fabio Blanco Gómez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Blanco Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEADERBROCK yapmaktadır. Fabio Blanco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona Atlètic futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona Atlètic takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fabio Blanco'nin FC Barcelona Atlètic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fabio Blanco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fabiioblanco/

Fabio Blancoboyu ve yaşı kaç

Fabio Blanco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabio Blanco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Fabio Blanco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Blanco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Valencia Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Valencia U18

1 Temmuz 2020 yılında Valencia U19

1 Temmuz 2021 yılında E. Frankfurt

8 Ocak 2022 yılında Barcelona B

Fabio Blanco kimdir

Fabio Blanco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Blanco şuan FC Barcelona Atlètic takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UD Almería (-2016), FC Valencia (2016-2021)

Fabio Blanco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 29 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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Fabio Blanco nereli

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