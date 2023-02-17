Fabio Capone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Capone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Capone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Capone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Capone 11 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Capone Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fabio Capone, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baden 1897 futbol takımında oynamaktadır. FC Baden 1897 takımına 27 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Fabio Capone'nin FC Baden 1897 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabio Capone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabio Capone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabio Capone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Capone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Dietikon

1 Temmuz 2017 yılında FC Wettswil

1 Temmuz 2020 yılında SC Brühl SG

1 Temmuz 2021 yılında SC YF Juventus

27 Ağu 2021 yılında FC Baden 1897

Fabio Capone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Capone şuan FC Baden 1897 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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