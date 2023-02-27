Fabio Cerqueira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Cerqueira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Cerqueira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Cerqueira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Cerqueira 8 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Fabio Cerqueira Martins şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Cerqueira Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Fabio Cerqueira'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabio Cerqueira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabio Cerqueira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabio Cerqueira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Cerqueira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2021 yılında Titus Petange

30 Haziran 2022 yılında CS Fola Esch

Fabio Cerqueira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Cerqueira şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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