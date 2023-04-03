Fabio Conte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Conte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Conte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Conte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Conte 29 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İspanya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Fabio Conte Barahona şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Conte Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emartsoccer yapmaktadır. Fabio Conte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RZ Deportivo Aragón futbol takımında oynamaktadır. RZ Deportivo Aragón takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fabio Conte'nin RZ Deportivo Aragón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabio Conte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabio Conte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabio Conte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Conte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Zaragoza Juv. A

1 Temmuz 2021 yılında Dep. Aragón

17 Temmuz 2021 yılında CD Teruel

30 Haziran 2022 yılında Dep. Aragón

Fabio Conte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Conte şuan RZ Deportivo Aragón takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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