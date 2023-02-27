Fabio Dalessandro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Dalessandro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Dalessandro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Dalessandro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Dalessandro 28 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Dalessandro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Playersinarms Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Mondorf-Les-Bains futbol takımında oynamaktadır. US Mondorf-Les-Bains takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Fabio Dalessandro'nin US Mondorf-Les-Bains ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabio Dalessandro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabio Dalessandro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabio Dalessandro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Dalessandro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Dudelange U19

1 Temmuz 2015 yılında F91 Dudelange II

1 Temmuz 2016 yılında US Mondorf

1 Temmuz 2020 yılında US Mondorf-Les-Bains II

1 Temmuz 2021 yılında Mondercange

30 Haziran 2022 yılında US Mondorf

Fabio Dalessandro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Dalessandro şuan US Mondorf-Les-Bains takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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