Fabio Daprela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Daprela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Daprela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Daprela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Daprela 19 Şubat 1991 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsviçre,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Daprela Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISMA yapmaktadır. Fabio Daprela, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lugano futbol takımında oynamaktadır. FC Lugano takımına 31 Ağu 2017 tarihinde katılmıştır. Fabio Daprela'nin FC Lugano ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabio Daprela Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabio Daprela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fabio Daprela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Daprela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında GC Zürich U21

1 Ağu 2007 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2009 yılında West Ham

1 Ağu 2010 yılında Brescia

30 Temmuz 2013 yılında Palermo

4 Ocak 2016 yılında Carpi

1 Temmuz 2016 yılında Chievo Verona

28 Temmuz 2016 yılında Bari

30 Haziran 2017 yılında Chievo Verona

31 Ağu 2017 yılında FC Lugano

Fabio Daprela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Daprela şuan FC Lugano takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fabio Daprela Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

YF Juventus, GCZ

İsviçre U21 takımında 3 numaralı formasıyla 11 Ağu 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre Olimpiyat takımında 3 numaralı formasıyla 1 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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