Fabio De Sousa Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio De Sousa Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio De Sousa Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio De Sousa Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio De Sousa Silva 30 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio De Sousa Silva Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fabio De Sousa Silva, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örebro SK futbol takımında oynamaktadır. Örebro SK takımına 11 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Fabio De Sousa Silva'nin Örebro SK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabio De Sousa Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabio De Sousa Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabio De Sousa Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio De Sousa Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2018 yılında Örebro SK

25 Ağu 2020 yılında Vasalunds IF

30 Kasım 2020 yılında Örebro SK

26 Şubat 2021 yılında Dalkurd

30 Kasım 2021 yılında Örebro SK

Fabio De Sousa Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio De Sousa Silva şuan Örebro SK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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