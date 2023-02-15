Fabio De Sousa Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio De Sousa Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fabio De Sousa Silva kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fabio De Sousa Silva ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Fabio De Sousa Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio De Sousa Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabio De Sousa Silva

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio De Sousa Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio De Sousa Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio De Sousa Silva 30 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio De Sousa Silva Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fabio De Sousa Silva, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örebro SK futbol takımında oynamaktadır. Örebro SK takımına 11 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Fabio De Sousa Silva'nin Örebro SK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabio De Sousa Silvaboyu ve yaşı kaç

Fabio De Sousa Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabio De Sousa Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Fabio De Sousa Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio De Sousa Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2018 yılında Örebro SK

25 Ağu 2020 yılında Vasalunds IF

30 Kasım 2020 yılında Örebro SK

26 Şubat 2021 yılında Dalkurd

30 Kasım 2021 yılında Örebro SK

Fabio De Sousa Silva kimdir

Fabio De Sousa Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio De Sousa Silva şuan Örebro SK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fabio De Sousa Silva nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Olle Edlund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olle Edlund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Olle Edlund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olle Edlund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Lindelov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Lindelov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Lindelov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Lindelov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel Sandberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Sandberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel Sandberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Sandberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Gambos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Gambos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Gambos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Gambos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Enkaz altından ağzında sigara ile çıkmıştı! Soner amca yaşadıklarını anlattı: "Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti"
Enkaz altından ağzında sigara ile çıkmıştı! Soner amca yaşadıklarını anlattı: "Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti"
Gaziantep'te yıkılan 26 bina için harekete geçildi: O şüpheliler gözaltına alındı
Gaziantep'te yıkılan 26 bina için harekete geçildi: O şüpheliler gözaltına alındı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları