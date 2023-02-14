Fabio Fehr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Fehr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Fehr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Fehr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Fehr 15 Ocak 2000 tarihinde Uznach şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Fehr Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footuro AG yapmaktadır. Fabio Fehr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fabio Fehr'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fabio Fehr Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabio Fehr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabio Fehr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Fehr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında GC Zürich U21

4 Şubat 2020 yılında Grasshoppers

31 Ağu 2021 yılında FC Schaffhausen

31 Aralık 2021 yılında Grasshoppers

7 Ocak 2022 yılında FC Vaduz

30 Haziran 2022 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2022 yılında FC Vaduz

Fabio Fehr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Fehr şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Fabio Fehr Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U20 takımında 31 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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