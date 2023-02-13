Fabio Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Gonzalez 12 Şubat 1997 tarihinde Ingenio şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fabio González Estupiñán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Gonzalez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ivan Cristovinho yapmaktadır. Fabio Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Palmas futbol takımında oynamaktadır. Las Palmas takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Fabio Gonzalez'nin Las Palmas ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Fabio Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabio Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabio Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Las Palmas Atl.

1 Temmuz 2019 yılında Las Palmas

Fabio Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Gonzalez şuan Las Palmas takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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