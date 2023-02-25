Fabio Hasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Hasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fabio Hasa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fabio Hasa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fabio Hasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Hasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fabio Hasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Hasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Hasa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Hasa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Hasa 12 Ağustos 1996 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Hasa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fabio Hasa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Burreli futbol takımında oynamaktadır. KS Burreli takımına 17 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Fabio Hasa'nin KS Burreli ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabio Hasa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabio Hasa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Fabio Hasa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Hasa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Partizani U19

1 Temmuz 2015 yılında FK Partizani B

20 Ocak 2017 yılında KF Teuta

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2017 yılında FK Dinamo

1 Temmuz 2018 yılında KF Turbina

17 Temmuz 2019 yılında KF Tërbuni

17 Ağustos 2020 yılında KS Burreli

Fabio Hasa kimdir

Fabio Hasa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Hasa şuan KS Burreli takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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Fabio Hasa nereli

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