Fabio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio 20 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 2,01 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fábio Henrique Souza Santana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fabio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Brasil (AL) futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Brasil (AL) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fabio'nin Clube de Regatas Brasil (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Fabio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2021 yılında CRB U20

1 Ocak 2023 yılında CRB

Fabio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio şuan Clube de Regatas Brasil (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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