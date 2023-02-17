Fabio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio 27 Haziran 1989 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Fabio Deós Fernandes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fabio, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına 15 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Fabio'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Fabio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Aralık 2021 yılında Fluminense-PI

Fabio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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