Fabio Methoxha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Methoxha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Methoxha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Methoxha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Methoxha 7 Nisan 2001 tarihinde Fier şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Methoxha Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fabio Methoxha'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabio Methoxha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabio Methoxha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabio Methoxha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Methoxha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ekim 2020 yılında KF Laçi U21

27 Eylül 2021 yılında KF Tirana U21

1 Temmuz 2022 yılında Besëlidhja

Fabio Methoxha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Methoxha şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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