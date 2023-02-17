Fabio Morelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Morelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fabio Morelli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fabio Morelli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Fabio Morelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Morelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Morelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Morelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Morelli 14 Mart 1995 tarihinde Neuchâtel şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İsviçre,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Morelli Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM GROUP yapmaktadır. Fabio Morelli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bavois futbol takımında oynamaktadır. FC Bavois takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fabio Morelli'nin FC Bavois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabio Morelliboyu ve yaşı kaç

Fabio Morelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabio Morelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Fabio Morelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Morelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Impact Academy

13 Mart 2015 yılında FC Montréal

1 Kasım 2016 yılında SC YF Juventus

1 Ocak 2018 yılında FC Köniz

1 Temmuz 2019 yılında Yverdon Sport

15 Şubat 2022 yılında FC Biel-Bienne

30 Haziran 2022 yılında Yverdon Sport

6 Temmuz 2022 yılında FC Biel-Bienne

17 Ocak 2023 yılında FC Bavois

Fabio Morelli kimdir

Fabio Morelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Morelli şuan FC Bavois takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fabio Morelli nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Marcel Kostenbauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Kostenbauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcel Kostenbauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Kostenbauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Espoir Niyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Espoir Niyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Espoir Niyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Espoir Niyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marco Knaller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Knaller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marco Knaller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Knaller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bijan Dalvand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bijan Dalvand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bijan Dalvand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bijan Dalvand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları