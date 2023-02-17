Fabio Morelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Morelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Morelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Morelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Morelli 14 Mart 1995 tarihinde Neuchâtel şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İsviçre,İtalya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Morelli Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM GROUP yapmaktadır. Fabio Morelli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bavois futbol takımında oynamaktadır. FC Bavois takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fabio Morelli'nin FC Bavois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabio Morelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabio Morelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fabio Morelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Morelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Impact Academy

13 Mart 2015 yılında FC Montréal

1 Kasım 2016 yılında SC YF Juventus

1 Ocak 2018 yılında FC Köniz

1 Temmuz 2019 yılında Yverdon Sport

15 Şubat 2022 yılında FC Biel-Bienne

30 Haziran 2022 yılında Yverdon Sport

6 Temmuz 2022 yılında FC Biel-Bienne

17 Ocak 2023 yılında FC Bavois

Fabio Morelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Morelli şuan FC Bavois takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.