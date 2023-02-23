Fabio Nunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Nunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Nunes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Nunes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Nunes 24 Temmuz 1992 tarihinde Portimão şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Fábio Alexandre da Silva Nunes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Nunes Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2BPro yapmaktadır. Fabio Nunes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Widzew Lodz futbol takımında oynamaktadır. Widzew Lodz takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fabio Nunes'nin Widzew Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Fabio Nunes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fabionunes92/?hl=pt

Fabio Nunes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabio Nunes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabio Nunes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Nunes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Benfica Sub-15

1 Ocak 2007 yılında Portimonense 15

1 Temmuz 2007 yılında PSC U17

1 Temmuz 2009 yılında Portimonense

1 Temmuz 2010 yılında FC Porto U19

30 Haziran 2011 yılında Portimonense

1 Temmuz 2011 yılında Portimonense

1 Ağustos 2011 yılında Parma U19

30 Haziran 2012 yılında Portimonense

5 Temmuz 2012 yılında Blackburn

24 Ocak 2014 yılında Latina Calcio

1 Eylül 2014 yılında Belenenses

1 Temmuz 2016 yılında Tondela

1 Ocak 2017 yılında Belenenses

25 Temmuz 2017 yılında AOK Kerkyra

17 Temmuz 2018 yılında Farense

28 Temmuz 2021 yılında Widzew Lodz

Fabio Nunes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Nunes şuan Widzew Lodz takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fabio Nunes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Portimonense SC

Portekiz U21 takımında 9 numaralı formasıyla 15 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 7 numaralı formasıyla 10 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 7 numaralı formasıyla 11 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 11 numaralı formasıyla 15 Aralık 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 16 numaralı formasıyla 30 Mart 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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