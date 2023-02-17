Fabio Pacheco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Pacheco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Pacheco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Pacheco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Pacheco 26 Mayıs 1988 tarihinde Paredes şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Fábio José Ferreira Pacheco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Pacheco Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Onsoccer yapmaktadır. Fabio Pacheco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moreirense FC futbol takımında oynamaktadır. Moreirense FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Fabio Pacheco'nin Moreirense FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabio Pacheco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/Fábio-Pacheco-atleta-140911125940867

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Fabio Pacheco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabio Pacheco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Fabio Pacheco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Pacheco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Paços Sub-15

1 Temmuz 2003 yılında Paços Sub-17

1 Temmuz 2005 yılında Paços F. U19

1 Temmuz 2007 yılında Paços Ferreira

1 Ağu 2007 yılında Rebordosa AC

30 Haziran 2009 yılında Paços Ferreira

1 Ağu 2010 yılında Oliveirense

30 Haziran 2011 yılında Paços Ferreira

1 Temmuz 2011 yılında Tondela

30 Haziran 2012 yılında Paços Ferreira

1 Temmuz 2012 yılında Tondela

1 Temmuz 2015 yılında Vitória Setúbal

1 Temmuz 2017 yılında Marítimo

1 Temmuz 2018 yılında Moreirense

Fabio Pacheco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Pacheco şuan Moreirense FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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