Fabio Pereyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Pereyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Pereyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Pereyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Pereyra 31 Ocak 1990 tarihinde Federal (FOR) şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fabio Jesús Alberto Pereyra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Pereyra Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fabio Pereyra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Central Córdoba (SdE) futbol takımında oynamaktadır. CA Central Córdoba (SdE) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fabio Pereyra'nin CA Central Córdoba (SdE) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabio Pereyra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/paiopereyra2/

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Fabio Pereyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabio Pereyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Fabio Pereyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Pereyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında C.A.I.

1 Temmuz 2014 yılında Tiro Federal

1 Temmuz 2015 yılında Ind. Chivilcoy

1 Temmuz 2016 yılında CSD San Jorge

1 Temmuz 2018 yılında Arsenal Sarandí

27 Ocak 2021 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2022 yılında Central Córdoba

Fabio Pereyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Pereyra şuan CA Central Córdoba (SdE) takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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