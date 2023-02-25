Fabio Pjetraj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Pjetraj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Pjetraj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Pjetraj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Pjetraj 5 Temmuz 2004 tarihinde Lezhë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Pjetraj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fabio Pjetraj'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabio Pjetraj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabio Pjetraj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabio Pjetraj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Pjetraj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Besëlidhja U19

1 Temmuz 2022 yılında Besëlidhja

Fabio Pjetraj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Pjetraj şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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