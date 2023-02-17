Fabio Polizzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Polizzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Polizzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Polizzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Polizzi 20 Nisan 2001 tarihinde Anderlecht şehrinde doğmuştur. Belçika,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Polizzi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oneteam-Onedream yapmaktadır. Fabio Polizzi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Ninove futbol takımında oynamaktadır. KVK Ninove takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fabio Polizzi'nin KVK Ninove ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fabio Polizzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabio Polizzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Fabio Polizzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Polizzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Anderlecht U17

1 Temmuz 2018 yılında Anderlecht U18

1 Ağu 2019 yılında Anderlecht U21

17 Temmuz 2020 yılında Rupel Boom

1 Temmuz 2022 yılında KVK Ninove

Fabio Polizzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Polizzi şuan KVK Ninove takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fabio Polizzi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Efj Molenbeek, RSC Anderlecht (-2019)

Belçika U16 takımında 22 numaralı formasıyla 1 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 2 numaralı formasıyla 24 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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