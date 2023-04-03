Fabio Riedl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Riedl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Fabio Riedl kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fabio Riedl ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.