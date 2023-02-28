Fabio Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Rojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Rojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Rojas 4 Ağustos 1999 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Fabio Renato Rojas Prieto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Rojas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Fabio Rojas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Grau futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Grau takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fabio Rojas'nin Club Atlético Grau ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabio Rojas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/TatooRojas

http://www.instagram.com/renatorojas.16/

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http://www.facebook.com/renato.rojasprieto

Fabio Rojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabio Rojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Fabio Rojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Rojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Alianza Lima

20 Ocak 2019 yılında UTC

31 Aralık 2019 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2020 yılında Ayacucho FC

31 Aralık 2020 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2023 yılında Atlético Grau

31 Aralık 2023 yılında Alianza Lima

Fabio Rojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Rojas şuan Club Atlético Grau takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Fabio Rojas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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