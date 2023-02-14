Fabio Saiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Saiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Saiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Saiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Saiz 1 Mart 2001 tarihinde Val-de-Ruz şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İsviçre,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fabio Saiz Pennarossa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Saiz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atlas Entertainment & Advisory yapmaktadır. Fabio Saiz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 18 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Fabio Saiz'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabio Saiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabio Saiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabio Saiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Saiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında BEJUNE U18

1 Temmuz 2019 yılında Xamax FCS U21

18 Ağu 2020 yılında Neuchâtel Xamax

Fabio Saiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Saiz şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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