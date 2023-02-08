Fabio Sanches kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Sanches Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Sanches adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Sanches Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Sanches 6 Ocak 1991 tarihinde São José dos Campos şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fábio Sanches şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Sanches Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Fabio Sanches, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Atlética Ponte Preta futbol takımında oynamaktadır. Associação Atlética Ponte Preta takımına 15 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Fabio Sanches'nin Associação Atlética Ponte Preta ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabio Sanches Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabio Sanches isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabio Sanches Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Sanches futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2012 yılında Paysandu SC

1 Kasım 2012 yılında Mogi Mirim

1 Ocak 2013 yılında Sorocaba (SP)

1 Nisan 2013 yılında Mogi Mirim

1 Mayıs 2013 yılında Paysandu SC

30 Aralık 2013 yılında Mogi Mirim

15 Ocak 2016 yılında Piracicaba

1 Mayıs 2016 yılında Avaí FC

16 Ocak 2017 yılında Goiás EC

15 Haziran 2021 yılında Ponte Preta

Fabio Sanches Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Sanches şuan Associação Atlética Ponte Preta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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