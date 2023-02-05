Fabio Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Santos 16 Eylül 1985 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fábio Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Santos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gilmarsports yapmaktadır. Fabio Santos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Corinthians Paulista futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Corinthians Paulista takımına 20 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Fabio Santos'nin Sport Club Corinthians Paulista ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabio Santos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fabiosantosfs6/

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Fabio Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabio Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fabio Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında São Paulo

1 Temmuz 2006 yılında Kashima Antlers

31 Aralık 2006 yılında São Paulo

1 Ocak 2007 yılında Cruzeiro

31 Aralık 2007 yılında São Paulo

1 Ocak 2008 yılında Monaco

30 Haziran 2008 yılında São Paulo

1 Ağu 2008 yılında Santos FC

1 Ocak 2009 yılında Grêmio

1 Ocak 2011 yılında Corinthians

1 Temmuz 2015 yılında CD Cruz Azul

20 Haziran 2016 yılında Atlético-MG

20 Ekim 2020 yılında Corinthians

Fabio Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Santos şuan Sport Club Corinthians Paulista takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fabio Santos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

São Paulo Futebol Clube (-2003)

Brezilya takımında 16 numaralı formasıyla 20 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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