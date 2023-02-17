Fabio Scarantino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Scarantino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Scarantino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Scarantino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Scarantino 1 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belçika,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Scarantino Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fabio Scarantino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rupel Boom futbol takımında oynamaktadır. FC Rupel Boom takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fabio Scarantino'nin FC Rupel Boom ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fabio Scarantino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabio Scarantino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Fabio Scarantino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Scarantino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Union SG U18

1 Temmuz 2020 yılında Union SG U21

1 Temmuz 2022 yılında Rupel Boom

Fabio Scarantino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Scarantino şuan FC Rupel Boom takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

KV Zuun (2008-2011), Beersel-Drogenbos (2011-2013), AFC Tubize (2013-2016), Union Saint-Gilloise (2016-2017), Rhodienne-De Hoek (2017-2018), RWD Molenbeek (2018-2019), Union Saint Gilloise (2019-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.