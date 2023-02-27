Fabio Sebastiani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Sebastiani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Sebastiani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Sebastiani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Sebastiani 10 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Fabio Sebastiani de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Sebastiani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Hostert futbol takımında oynamaktadır. US Hostert takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Fabio Sebastiani'nin US Hostert ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabio Sebastiani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabio Sebastiani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Fabio Sebastiani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Sebastiani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FCD03 Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında Differdange U19

1 Temmuz 2014 yılında Hamm Ben. U19

30 Haziran 2016 yılında Differdange U19

1 Temmuz 2016 yılında US Esch

1 Temmuz 2018 yılında US Hostert

1 Temmuz 2020 yılında Hamm Benfica

30 Haziran 2021 yılında US Hostert

Fabio Sebastiani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Sebastiani şuan US Hostert takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Rodange 91 (bis 2010), FC Differdingen 03 (2010 bis 2014), RM Hamm Benfica (2014 - 2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.