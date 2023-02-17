Fabio Solimando kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Solimando Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Solimando adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Solimando Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Solimando 27 Aralık 2001 tarihinde St. Gallen şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İsviçre,İtalya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Solimando Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fabio Solimando, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Cham futbol takımında oynamaktadır. SC Cham takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fabio Solimando'nin SC Cham ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabio Solimando Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabio Solimando isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fabio Solimando Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Solimando futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında St. Gallen U18

1 Temmuz 2018 yılında St. Gallen U21

1 Temmuz 2019 yılında FC St. Gallen

1 Temmuz 2021 yılında St. Gallen U21

17 Ocak 2022 yılında FC Freienbach

15 Temmuz 2022 yılında SC Cham

Fabio Solimando Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Solimando şuan SC Cham takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fabio Solimando Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Wattwil-Bunt, FC Wil, FC St. Gallen

İsviçre U17 takımında 3 numaralı formasıyla 30 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.