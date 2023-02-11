Fabio Vazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Vazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Vazquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Vazquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Vazquez 19 Şubat 1994 tarihinde Viedma şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fabio Francisco Vázquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Vazquez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EliteSportsManagement yapmaktadır. Fabio Vazquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Patronato futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Patronato takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fabio Vazquez'nin Club Atlético Patronato ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabio Vazquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabio Vazquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fabio Vazquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Vazquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Argentinos Jrs.

1 Ocak 2015 yılında Crucero

1 Temmuz 2016 yılında Instituto AC

16 Ağu 2017 yılında Brown Adrogué

1 Temmuz 2018 yılında Cafetaleros

22 Temmuz 2019 yılında Sarmiento Junin

29 Temmuz 2021 yılında Patronato

Fabio Vazquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Vazquez şuan Club Atlético Patronato takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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