Fabio Vianna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Vianna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Vianna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Vianna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Vianna 8 Ekim 1998 tarihinde Vila Real şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Fábio André Freitas Vianna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Vianna Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIA Football yapmaktadır. Fabio Vianna, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fabio Vianna'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabio Vianna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabio Vianna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabio Vianna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Vianna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2014 yılında Chaves Sub-17

1 Temmuz 2015 yılında Chaves U19

1 Temmuz 2017 yılında Chaves B

1 Temmuz 2018 yılında Braga U23

1 Temmuz 2019 yılında Braga B

1 Ağustos 2020 yılında Coimbra

1 Temmuz 2022 yılında FC Arges

Fabio Vianna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Vianna şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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