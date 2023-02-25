Fabjan Beqja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabjan Beqja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabjan Beqja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabjan Beqja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabjan Beqja 15 Şubat 1994 tarihinde Durrës şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabjan Beqja Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIFA SPORT yapmaktadır. Fabjan Beqja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fabjan Beqja'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabjan Beqja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabjan Beqja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabjan Beqja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabjan Beqja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2011 yılında KF Teuta U19

1 Temmuz 2013 yılında KF Teuta

7 Eylül 2014 yılında KS Besa

5 Ocak 2015 yılında KF Teuta

10 Ağustos 2021 yılında SC Gjilani

4 Ocak 2023 yılında Flamurtari FC

Fabjan Beqja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabjan Beqja şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Fabjan Beqja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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