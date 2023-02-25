Fabjo Qorri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabjo Qorri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabjo Qorri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabjo Qorri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabjo Qorri 14 Eylül 2004 tarihinde Lushnjë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabjo Qorri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fabjo Qorri'nin KS Lushnja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabjo Qorri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabjo Qorri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fabjo Qorri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabjo Qorri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında KS Lushnja

Fabjo Qorri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabjo Qorri şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.