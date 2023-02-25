Fabjon İsha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabjon İsha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabjon İsha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabjon İsha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabjon İsha 5 Nisan 2000 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabjon İsha Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fabjon İsha'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabjon İsha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabjon İsha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabjon İsha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabjon İsha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KF Tirana U19

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2020 yılında KF Tirana B

1 Temmuz 2020 yılında KF Tirana U21

1 Temmuz 2022 yılında KF Turbina

Fabjon İsha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabjon İsha şuan KF Turbina takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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