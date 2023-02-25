Fabrice Boudega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabrice Boudega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabrice Boudega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabrice Boudega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabrice Boudega 24 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabrice Boudega Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vsm yapmaktadır. Fabrice Boudega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Dzerzhinsk futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Dzerzhinsk takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fabrice Boudega'nin Arsenal Dzerzhinsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabrice Boudega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabrice Boudega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabrice Boudega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabrice Boudega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2020 yılında KF Istogu

31 Temmuz 2020 yılında FC Ballkani

1 Ağustos 2020 yılında KF Istogu

1 Temmuz 2021 yılında KF Ulpiana

1 Ocak 2022 yılında KF Flamurtari

21 Temmuz 2022 yılında Dzerzhinsk

Fabrice Boudega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabrice Boudega şuan Arsenal Dzerzhinsk takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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