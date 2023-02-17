Fabrice Mezama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabrice Mezama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabrice Mezama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabrice Mezama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabrice Mezama 27 Aralık 2002 tarihinde Yaounde şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Fabrice Ndzie Mezama şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabrice Mezama Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Fabrice Mezama, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vendsyssel FF futbol takımında oynamaktadır. Vendsyssel FF takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fabrice Mezama'nin Vendsyssel FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Fabrice Mezama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabrice Mezama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Fabrice Mezama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabrice Mezama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Lands FC

1 Şubat 2021 yılında Midtjylland U19

31 Ağu 2022 yılında Holstebro BK

29 Ocak 2023 yılında Midtjylland U19

30 Ocak 2023 yılında Vendsyssel FF

Fabrice Mezama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabrice Mezama şuan Vendsyssel FF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Fabrice Mezama Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kamerun U17 takımında 15 numaralı formasıyla 15 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 33 maçta 0 gol atmıştır.

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