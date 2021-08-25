Fabrice N'Sakala'nın sağlık durumu belli oldu! Sahalara ne zaman geri dönecek?

Geçen hafta Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş'ta yaşadığı talihsizlik ile yürekleri ağza getiren Fabrice N'Sakala'nın sağlık durumu herkes tarafından merak ediliyordu. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun bundan sonraki hayatında futbol oynayıp oynayamayacağı merak edilirken Beşiktaş kulübü ve tüm futbol camiasına sevindirici haber geldi.

FUTBOL OYNAMASINA ENGEL YOK

Yaşadığı olayın ardından acil bir şekilde hastaneye götürülen ve günlerdir kontrol altında tutulan oyuncunun yapılan tetkikler sonucunda sağlık durumu belli oldu. gelen sonuçlara göre Kongolu oyuncunun futbol oynamasında herhangi bir engel bulunmuyor. Bu kapsamda bir süre daha kontrol altında kalacak olan Fabrice N'Sakala'nın yakın zamanda takımıyla antrenmanlara başlaması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta oynanan Gaziantep - Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın sol beki Fabrice N'Sakala, maç anında birden fenalaştı. Durumu görenlerin diğer futbolcuların sağlık ekiplerini çağırmasının ardından sahaya gelen ambulansla futbolcu, bilinci açık bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep - Beşiktaş maçından kötü haber! Fabrice N'Sakala maçta fenalaştı!

Fabrice N'Sakala kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?