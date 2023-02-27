Fabrice Ondoa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabrice Ondoa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fabrice Ondoa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fabrice Ondoa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fabrice Ondoa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabrice Ondoa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fabrice Ondoa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabrice Ondoa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabrice Ondoa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabrice Ondoa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabrice Ondoa 24 Aralık 1995 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Fabrice Ondoa Ebogo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabrice Ondoa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fabrice Ondoa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Auda futbol takımında oynamaktadır. FK Auda takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Fabrice Ondoa'nin FK Auda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabrice Ondoa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ondoa1/

Fabrice Ondoa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabrice Ondoa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Fabrice Ondoa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabrice Ondoa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2010 yılında Barça U16

1 Temmuz 2011 yılında Barça U18

1 Temmuz 2012 yılında Barça U19

1 Temmuz 2014 yılında Barcelona B

7 Ocak 2016 yılında Pobla de Mafumet CF

1 Temmuz 2016 yılında Gimnàstic

17 Ağustos 2016 yılında Sevilla Atl.

30 Haziran 2017 yılında Gimnàstic

1 Temmuz 2017 yılında Sevilla Atl.

1 Temmuz 2018 yılında KV Oostende

15 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2021 yılında Alavés

15 Şubat 2021 yılında NK Istra

30 Haziran 2021 yılında Alavés

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

28 Şubat 2022 yılında Auda

Fabrice Ondoa kimdir

Fabrice Ondoa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabrice Ondoa şuan FK Auda takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Samuel Eto'o Academy (2006–2009), FC Barcelona (2009-2014)

Fabrice Ondoa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kamerun takımında 1 numaralı formasıyla 6 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 45 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fabrice Ondoa nereli

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