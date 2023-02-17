Fabrice Suter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabrice Suter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabrice Suter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabrice Suter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabrice Suter 28 Mayıs 2003 tarihinde Rothrist şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabrice Suter Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Füglister Sports Management yapmaktadır. Fabrice Suter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Kriens futbol takımında oynamaktadır. SC Kriens takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fabrice Suter'nin SC Kriens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabrice Suter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabrice Suter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabrice Suter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabrice Suter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Aarau U16

1 Temmuz 2019 yılında Aarau U18

12 Ağu 2021 yılında FC Aarau

13 Ağu 2021 yılında FC Köniz

21 Şubat 2022 yılında FC Aarau

22 Şubat 2022 yılında FC Linth 04

30 Haziran 2022 yılında FC Aarau

12 Temmuz 2022 yılında SC Kriens

30 Haziran 2023 yılında FC Aarau

Fabrice Suter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabrice Suter şuan SC Kriens takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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