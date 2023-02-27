Fabrice Yao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabrice Yao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabrice Yao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabrice Yao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabrice Yao 29 Aralık 1995 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Nijer,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Kan Fabrice Yao şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabrice Yao Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rmsport10 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Mondorf-Les-Bains futbol takımında oynamaktadır. US Mondorf-Les-Bains takımına 26 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fabrice Yao'nin US Mondorf-Les-Bains ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabrice Yao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabrice Yao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fabrice Yao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabrice Yao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Châteaubriant

1 Ocak 2016 yılında US Mondorf

1 Temmuz 2017 yılında Hamm Benfica

30 Haziran 2018 yılında US Mondorf

1 Temmuz 2019 yılında Hesperange

26 Temmuz 2021 yılında US Mondorf

Fabrice Yao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabrice Yao şuan US Mondorf-Les-Bains takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fabrice Yao Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Alliance Star Académie FC (CIV)

Nijer takımında 15 numaralı formasıyla 10 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.