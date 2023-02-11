Fabricio Brener kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio Brener Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabricio Brener adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabricio Brener Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabricio Brener 26 Mayıs 1998 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabricio Brener Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fabricio Brener, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fabricio Brener'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabricio Brener Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fabri.brener/

Fabricio Brener Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabricio Brener isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabricio Brener Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabricio Brener futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Belgrano

17 Ocak 2019 yılında Villa Dálmine

31 Aralık 2019 yılında Belgrano

17 Eylül 2020 yılında PAS Giannina

26 Haziran 2022 yılında Belgrano

29 Haziran 2022 yılında FC Motagua

2 Ocak 2023 yılında Belgrano

11 Ocak 2023 yılında Nueva Chicago

31 Aralık 2023 yılında Belgrano

Fabricio Brener Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabricio Brener şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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