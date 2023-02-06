Fabricio Bustos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio Bustos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabricio Bustos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabricio Bustos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabricio Bustos 28 Nisan 1996 tarihinde Ucacha şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabricio Bustos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Fabricio Bustos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Internacional futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Internacional takımına 23 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Fabricio Bustos'nin Sport Club Internacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fabricio Bustos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fabriibustos/

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Fabricio Bustos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabricio Bustos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 12.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fabricio Bustos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabricio Bustos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Independiente

23 Şubat 2022 yılında Internacional

Fabricio Bustos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabricio Bustos şuan Sport Club Internacional takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fabricio Bustos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jorge Newbery

Arjantin takımında 4 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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