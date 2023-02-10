Fabricio Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio Dominguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fabricio Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fabricio Dominguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fabricio Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio Dominguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabricio Dominguez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabricio Dominguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabricio Dominguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabricio Dominguez 24 Haziran 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Uruguay,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fabricio Domínguez Huertas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabricio Dominguez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fabricio Dominguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fabricio Dominguez'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabricio Dominguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fabridominguez8/

Fabricio Dominguezboyu ve yaşı kaç

Fabricio Dominguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabricio Dominguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fabricio Dominguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabricio Dominguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Racing Club

2 Ağu 2019 yılında Tigre

30 Haziran 2020 yılında Racing Club

7 Temmuz 2022 yılında Defensa

31 Aralık 2022 yılında Racing Club

6 Ocak 2023 yılında Argentinos Jrs.

31 Aralık 2023 yılında Racing Club

Fabricio Dominguez kimdir

Fabricio Dominguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabricio Dominguez şuan Argentinos Juniors takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Racing Club

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Fabricio Dominguez nereli

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